Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара в 2022 году

Британский фунт может составить конкуренцию доллару в 2022 году. Произойти это может благодаря политике Банка Англии, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

На фоне запланированного на март повышения ставки Федрезерва, доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений, отметил Маслов в беседе с агентством «Прайм».

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности <…> скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк», — отметил аналитик. Он пояснил, что в 2022 году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

При этом Банк Англии поднял ставку второй раз подряд. А этого не случалось с 2004 года. Британский регулятор, как ожидают аналитики, продолжит это делать из-за инфляции. Маслов заключил, что это сделает фунт достойным конкурентом доллара.

Большинство россиян предпочитают хранить свои деньги в банке в рублях — это более 90% вкладов. Однако некоторые предпочитают держать свои сбережения в зарубежной валюте. Если рассматривать такие вклады, то, помимо евро и доллара, россияне имеют сбережения в английских фунтах, китайских юанях, швейцарских франках, австралийских долларах и других валютах.