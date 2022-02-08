Аналитик назвал условия для снижения курса доллара до 60 рублей

Курс доллара в России может упасть до 60 рублей, если сложится ряд факторов. Отечественная валюта в том числе укрепится при снижении геополитической напряженности вокруг Украины.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько условий для положительной рублевой динамики.

Геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины, он отметил как одну из основных причин падения курса рубля. Свою роль сыграла политика ФРС, а также закупки валюты, которые проводил Центробанк.

«Сменить тренд можно только, если эти факторы уйдут в прошлое или сменят свой вектор», — подчеркнул Джиоев.

При снижении угрозы санкций против РФ, сохранении ставок ФРС на прежнем уровне и ушедших за 100 долларов за баррель ценах на нефть у отечественной валюты будет шанс снова достичь планки в 60 рублей за доллар.

К концу году, добавил аналитик, курс должен стабилизироваться в районе 72-75 рублей за доллар. Если же в плюс сыграют все три фактора, то не исключено, что рубль укрепится еще сильнее.