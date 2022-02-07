Центробанк назвал курсы валют на 8 февраля

Центробанк назвал официальный курс доллара и евро по отношению к рублю на 8 февраля. Информация появилась на официальном сайте регулятора. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Доллар потерял в цене. Его стоимость составит 75,6806 рубля. Это ниже предыдущих показателей на 37 копеек. Евро же опустится на 60 копеек и составит 86,5181 рубля в сравнении с курсом валют от 7 февраля.

Ранее российский рубль занял предпоследнее место по «индексу бигмака». Валюту недооценили на 70%.