Инвестор предупредил о скачке курса доллара из-за геополитики

Инфляция в рублях сейчас гораздо выше, чем в долларах. Из-за этого покупка валюты выглядит разумной и выгодной, рассказал агентству «Прайм» глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

По его словам, на рубль традиционно влияют геополитика и нефть. Стоимость нефти представляется достаточно стабильной, поскольку ОПЕК+ решила не повышать добычу.

Мировая экономика также стабильно восстанавливается, несмотря на новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии.

Однако геополитика может привести к заметному росту курсов доллара и евро. Из-за новых санкций и очень жесткой риторики со стороны США рубль упал в последний месяц.

Сейчас мы видим «небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар», отметил эксперт.

Однако «есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ», результатом которой будет доллар по 75-85 рублей.

«А если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше», — предупредил Клопенко.