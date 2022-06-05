Аналитик назвал главную жертву «квазидефолта» России

Если России объявят «квазидефолт», то главными жертвами станут те, кто давал деньги в долг, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Оснований для объявления дефолта у страны нет.

«Ее дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами», — подчеркнул Коган.

В экономике России есть средства на выплаты по внешнему долгу, а сам размер долга незначителен, пояснил аналитик.

К дефолту компании и государства приводит превышение обязательств над объемом основных фондов, к нынешнему состоянию экономики России это не имеет никакого отношения, отметил эксперт. Если «квазидефолт» станет реальностью, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга, при этом заимодавцы вряд ли получат 100% «тела долга», сообщил Коган.

Экономист Евгений Огородников объяснил, почему для России важно платить по внешнему долгу. Страна потратила много усилий, чтобы создать репутацию надежного плательщика после 1991и 1998 годов, и разрушить все в один день будет большой ошибкой.