Экономист Огородников объяснил, почему России в любом случае нужно платить внешний долг

Минфин США ведет Россию к дефолту, но ей в любом случае нужно продолжать выплачивать внешние долги, чтобы не терять репутацию надежного заемщика и не портить отношения с партнерами. Об этом в интервью Runews заявил экономист Евгений Огородников.

Платить по долгу нужно в любом случае, Россия потратила много усилий, чтобы создать репутацию надежного плательщика после 1991и 1998 годов, и разрушить все в один день будет большой ошибкой.

«Тут большой вопрос: зачем Минфин все эти годы выпускал еврооблигации, когда у нас был гигантский профицит и по евро, и по долларам, и по другим валютам. Соответственно, нам не нужны были эти доллары. Тем не менее мы их занимали. Но обслуживать долг нужно, это не обсуждаемо», — сказал экономист.

Он отметил, что в основном держателями российских еврооблигаций выступают российские банки, российские инвесторы, а также представители дружественных или нейтральных стран. С ними тоже не нужно портить отношений: дефолт ударит и по ним тоже.