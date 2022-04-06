Американские СМИ отметили восстановление рубля на фоне санкций

В последнее время российский рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление. Он стал самой динамичной валютой в мире в марте. Об этом говорится в статье на сайте радиостанции NPR.

Автор материала напомнил, что в начале марта падение рубля составило 40%, он рухнул до уровня 139 рублей за доллар. Причиной стало начало спецоперации России на Украине. Однако уже в середине марта российская валюта начала восстанавливаться.

«На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», — говорится в материале.

Автор подчеркивает, что все введенные Западом в связи со спецоперацией санкции в отношении РФ продолжают действовать, а в ряде случаев они даже были ужесточены.

Среди факторов, влияющих на восстановление, в материале называется продолжение продаж Россией природного газа. Автор именует это «огромной дырой» в санкциях стран-союзников США.

«Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию», — пишет автор статьи.

Еще одна «дыра в санкциях» — России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу. Однако «самым большим фактором, подстегивающим рубль», назвали переход РФ в расчетах за газ на рубли. Это создало ожидание роста спроса на отечественную валюту и способствовало повышению рыночной стоимости рубля, считает автор материала.

Ранее стало известно, что жители РФ изменили подход к тратам. В основном россияне сократили расходы. Они стали чаще обращать внимание на качество и стоимость товара перед покупкой.