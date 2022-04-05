Россияне пересмотрели подход к тратам

Жители РФ изменили подход к тратам. В основном россияне сократили расходы. Результаты исследования аналитического центра университета «Синергия» опубликовало РИА «Новости».

Опрос провели среди пяти тысяч совершеннолетних россиян по всей стране. Аналитики спрашивали респондентов о том, как изменились их траты за последний месяц.

«Около 51% граждан России стали больше экономить в последний месяц, 18%, наоборот, начали тратить сверх обычного. Финансовое поведение 31% россиян не изменилось», — заключили исследователи.

Жители РФ стали чаще обращать внимание на качество и стоимость товара перед покупкой. Это отметили 65% респондентов.

Отношение к покупкам

Больше половины опрошенных (57%) заявили, что отказались от «эмоциональных» покупок и стали осознаннее относиться к тратам. Треть россиян (34%) стали чаще посещать более бюджетные магазины. Чуть меньше респондентов сказали, что перешли на менее популярные и недорогие бренды.

Также россияне намерены меньше тратить на крупные покупки для дома (так ответили 18%), образование (16%), одежду и обувь (12%), продукты питания (9%).

Развлечения

Основная часть опрошенных сказала, что планирует сократить расходы на отдых. Больше половины (56%) урежет бюджет на путешествия, каждый третий россиянин (32%) — на развлекательные мероприятия. 27% опрошенных планирует меньше тратить на еду вне дома, а 24% сократят траты на спорт и фитнес.

Деньги

Россияне в основном не готовы оформлять новые займы в банке в ближайшие полгода. Об этом заявили 73% опрошенных. О желании обновить кредитную историю заявили только 6% опрошенных.

Среди причин, по которым россияне не хотят брать ссуды, — страх не погасить кредит (33%), отсутствие необходимости в кредите (29%), высокие ставки по кредитам (20%), неопределенность ситуации в экономике (13%). Ещё 5% выбрали вариант «другое».

Меньше трети россиян (24%) делают регулярные накопления. Большинство из них (67%) ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей. Сумму свыше 20 тысяч откладывает только 5% опрошенных. При этом 76% респондентов не хотят или не могут откладывать деньги.