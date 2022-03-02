American Express приостановила сотрудничество с партнерами в России

Американская финансовая компания American Express решила приостановить сотрудничество с российскими партнерами из-за обострения ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении организации.

«С начала этого кризиса мы соблюдали американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с банковскими партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — сказал председатель и генеральный директор American Express Стивен Скуери в письме для сотрудников, которое приводит Yahoo Finance.

Скуери отметил, что у American Express небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, который выпускает карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.

Mastercard 1 марта заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны.

После этого специальное заявление выпустила Visа. Международная платежная система заявила, что принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение новых санкций против России.

Как указали в Национальной системе платежных карт, попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом уже выданные карты этих платежных систем продолжат работать в России.