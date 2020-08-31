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    31 августа 2020, 11:24

    AliExpress запустил сервис экспресс-доставки продуктов по России

    Наза Салех Захи

    «AliExpress Россия» вместе с сервисом «Самокат» решились на новый проект. Компании предлагают услугу экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!».
    AliExpress запустил сервис экспресс-доставки продуктов по России

    Об этом говорится в официальном сообщении организаций. Оно оказалось в распоряжении РБК.

    «AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

    Сейчас AliExpress занимается продажей продовольственных товаров на площадке Tmall, большая часть ассортимента — товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Гармония цен», «Лента» и других крупных магазинов. Доставка занимает до двух дней. Новый сервис обещает передать клиенту покупки за 15-30 минут.

    «Есть!» появится в основном приложении маркетплейса AliExpress. Чтобы заказать экспресс-доставку, можно будет переходить в специальную корзину.

    В разделе «Есть!», кроме продуктов, будут представлены бытовая химия, средства личной гигиены, корм для животных и так далее.

    Первое время сервисом смогут пользоваться только жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доставкой будут заниматься курьеры «Самоката».

    Ранее появилось информация, что россиянам могут запретить сдавать купленные в Сети товары.

    Новости SMI.FM