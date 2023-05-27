Деньги 27 мая 2023, 09:51 Акции «Мосэнерго» упали в цене после рекомендации о выплате дивидендов Акции «Мосэнерго» снижались почти на 7,5% во время вчерашних торгов

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Акции компании, входящей в концерн «Газпром энергохолдинг», в ходе вчерашних торгов на Московской бирже снижались почти на 7,5%. Об этом сообщил ТАСС.

Перед этим совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 18,65 копейки на одну обыкновенную акцию. По прогнозу, общая сумма выплат составила бы более семи миллиардов рублей.

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К концу дня акции замедлили падение до 3%.

ПАО «Мосэнерго» — крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Она поставляет свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивает около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия составила 20,7 млрд рублей.

Ранее работники компании «Россети Московский регион» провели плановые рейды и выявили 134 случая незаконного потребления электроэнергии.