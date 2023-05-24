24 мая 2023, 15:32
Более 130 случаев незаконного потребления энергии выявили в Подмосковье с начала года
Работники компании «Россети Московский регион» провели плановые рейды в Московской области. Во время проверок удалось выявить 134 случая незаконного потребления электроэнергии объемом более 19 миллионов кВт/ч с начала года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.
В результате рейдов поступила оплата по 64 актам о бездоговорном потреблении электроэнергии на сумму 56,6 миллиона рублей. Объем безучетного потребления превысил девять миллионов кВт/ч.
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Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что за самовольное подключение устройств к объектам электросетевого хозяйства и потребление электроэнергии без договора предусмотрены штрафы. Нарушителя же могут привлечь к административной ответственности.
Физическим лицам придется заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей штрафа, юридическим — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
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