Подмосковье 24 мая 2023, 15:32 Более 130 случаев незаконного потребления энергии выявили в Подмосковье с начала года Россети Московский регион

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Работники компании «Россети Московский регион» провели плановые рейды в Московской области. Во время проверок удалось выявить 134 случая незаконного потребления электроэнергии объемом более 19 миллионов кВт/ч с начала года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

В результате рейдов поступила оплата по 64 актам о бездоговорном потреблении электроэнергии на сумму 56,6 миллиона рублей. Объем безучетного потребления превысил девять миллионов кВт/ч.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что за самовольное подключение устройств к объектам электросетевого хозяйства и потребление электроэнергии без договора предусмотрены штрафы. Нарушителя же могут привлечь к административной ответственности.

Физическим лицам придется заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей штрафа, юридическим — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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