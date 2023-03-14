Деньги 14 марта 2023, 12:17 Аксенов анонсировал старт продаж национализированных заводов в Крыму Глава Крыма Аксенов: национализированное имущество Украины начнут продавать в июне РИА «Новости»

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Первые аукционы по продаже национализированного имущества предпринимателей с Украины в Крыму пройдут в июне. В собственности государства оставят только Бахчисарайский цементный завод, рассказал ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

«Никаких аренд, концессий — все в продажу. <…> С июня начнем продавать. Только подготовительные работы нас держат по срокам. Технически все, что сможем, продадим в этом году», — объявил он.

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По каждому объекту решение об изъятии принимали коллегиально, с привлечением антитеррористической комиссии. Власти стремились избежать рейдерского захвата, объяснил Аксенов, а делали все законно — проверяли связи бизнесменов с украинскими националистами и наличие антироссийской позиции.

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Реализовывать национализированное имущество, по словам главы Крыма, начнут сразу после того, как завершится его оценка, оформление актов приема-передачи и других документов. В общей сложности под национализацию на полуострове подпадут около двух тысяч объектов. Бахчисарайский цементный завод решили оставить в собственности государства, остальные предприятия пустят с молотка.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ране заявил, что на полуострове национализировали активы Нестора Шуфрича, Сергея Таруты, Арсения Яценюка, Коласа Игориса, Завод холодильного оборудования, объекты футбольного клуба «Динамо» из Киева и более 10 банков.