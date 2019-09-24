Семьи погибших в крушениях Boeing 737 Max получат компенсацию

Компания Boeing Co выплатит семьям погибших в катастрофах Boeing 737 Max по 144,5 тысячи долларов из созданного в июле специального фонда. Речь идет о 346 жертвах крушений в Индонезии и Эфиопии.

Как сообщило агентство Reuters, фонд начнет принимать претензии от членов семей погибших немедленно. Как сообщили юристы Кен Фейнберг и Камиль Бироса, от них не требуется отказываться от права на судебное разбирательство. Претензии должны быть направлены не позднее 31 декабря 2019 года.

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Фейнберг сообщил агентству, что найти получателей компенсации и убедиться, что она дойдет до них без потерь, будет довольно трудно. Семьи погибших живут в 35 странах мира.

В своем заявлении генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания продолжает выражать «глубочайшие соболезнования» семьям и близким жертв двойного крушения.

«Открытие этого фонда является важным шагом в наших усилиях по оказанию помощи пострадавшим семьям», — сказал он.

Против Boeing уж поданы более сотни исков от 35 представителей разных стран, девяти граждан США и 19 канадцев. В большинстве случаев компанию обвиняют в использовании неисправной автоматизированной системы управления полетом. Одна из юридических фирм заявила, что ее клиенты намерены получить от Boeing более миллиарда долларов.

Семьи примерно 60 жертв крушений пока в суд не обращались, но планируют это сделать.

Глава Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон заявил агентству Reuters, что неясно, когда компания сможет провести сертификационный испытательный полет признанного опасным лайнера. По его словам, управление может одобрить возвращение самолета Boeing 737 Max в строй примерно через месяц после того, как произойдет испытательный полет.

Если не произойдет что-то непредвиденное.