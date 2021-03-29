Аферисты в России стали обманывать своих «коллег»

Российские мошенники стали обманывать своих «коллег». За сутки в отечественном сегменте интернета появилось 50 фейковых сайтов по продаже баз банковских карт, сообщил «Коммерсант».

Такие базы используют другие аферисты, чтобы с их помощью похищать деньги с чужих счетов. Специалисты впервые зафиксировали массовую регистрацию фальшивых сайтов с подобной тематикой. Перед покупкой сайта предлагается внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелек. Но после этого пользователь не получает доступа к базе. Его учетная запись удаляется или блокируется, написал сайт NEWS.ru.

По мнению экспертов, случаи обмана участились по причине закрытия крупных теневых площадок по торговле данными. В нашей стране такая торговля почти прекратилась. Из-за этого мошенники решили воспользоваться ситуацией. Также это связано с ужесточением политики Google Play в отношении приложений, которые собирают данные о банковских картах.

Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ, 61% россиян считает, что бороться с мошенниками, которые выдают себя за интернет-торговцев, должны правоохранительные органы. 11% уверены, что надеяться нужно только на себя.