Адвокат Серебренникова попросил оправдать режиссера

Защита просит оправдать режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств в рамках проекта «Платформа». Об этом сообщает РИА «Новости» из здания Мещанского суда Москвы.

Адвокат пояснил, что Серебренникова нужно оправдать из-за отсутствия ущерба.

«Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект „Платформа“ и поэтому не может быть потерпевшим», — заявил защитник режиссера.

По словам адвоката, все запланированные мероприятия осуществили, а деньги потрачены на выделенные цели.

«Серебренников и другие лица не составляли организованную группу, а осуществляли свои обязанности на проекте. Серебренников не занимался контролем за бухгалтерией, юридическими и финансовыми вопросами», — подчеркнул адвокат.

На днях прокурор запросил для режиссера шесть лет колонии и штраф 800 тысяч рублей. По версии следствия, Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили миллионы средств. Деньги выделялись в рамках проекта «Платформа» на развитие и популяризацию современного искусства России.