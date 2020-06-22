Адвокат Серебренникова попросил оправдать режиссера
Адвокат пояснил, что Серебренникова нужно оправдать из-за отсутствия ущерба.
«Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект „Платформа“ и поэтому не может быть потерпевшим», — заявил защитник режиссера.
По словам адвоката, все запланированные мероприятия осуществили, а деньги потрачены на выделенные цели.
«Серебренников и другие лица не составляли организованную группу, а осуществляли свои обязанности на проекте. Серебренников не занимался контролем за бухгалтерией, юридическими и финансовыми вопросами», — подчеркнул адвокат.
На днях прокурор запросил для режиссера шесть лет колонии и штраф 800 тысяч рублей. По версии следствия, Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили миллионы средств. Деньги выделялись в рамках проекта «Платформа» на развитие и популяризацию современного искусства России.