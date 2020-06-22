    22 июня 2020, 12:41

    Прокурор попросил дать Серебренникову шесть лет колонии

    Александра Ломейко

    Гособвинение попросило приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии за мошенничество по делу «Седьмой студии».
    Прокурор попросил дать Серебренникову шесть лет колонии

    Вину Серебренникова назвали доказанной на судебном заседании, которое состоялось 22 июня. Об этом сообщило издание «Подъем».

    Прокурор настаивает, чтобы режиссера отправили в колонию на шесть лет и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

    Сумму ущерба по делу «Седьмой студии» суд решил снизить. Ее уменьшили с 133 до почти 129 миллионов рублей.

    Сторона обвинения также запросила пять лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Для экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум предлагают установить наказание в виде четырех лет колонии и штрафа в 200 тысяч рублей. В отношении бывшего директора студии Юрия Итина просят принять аналогичное решение.

    По версии следствия, Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили миллионы средств, выделенных в рамках проекта «Платформа». В сговоре с ними была и сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Деньги выделялись на развитие и популяризацию современного искусства России.