Прокурор попросил дать Серебренникову шесть лет колонии

Гособвинение попросило приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии за мошенничество по делу «Седьмой студии».

Вину Серебренникова назвали доказанной на судебном заседании, которое состоялось 22 июня. Об этом сообщило издание «Подъем».

Прокурор настаивает, чтобы режиссера отправили в колонию на шесть лет и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Сумму ущерба по делу «Седьмой студии» суд решил снизить. Ее уменьшили с 133 до почти 129 миллионов рублей.

Сторона обвинения также запросила пять лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Для экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум предлагают установить наказание в виде четырех лет колонии и штрафа в 200 тысяч рублей. В отношении бывшего директора студии Юрия Итина просят принять аналогичное решение.

По версии следствия, Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитили миллионы средств, выделенных в рамках проекта «Платформа». В сговоре с ними была и сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Деньги выделялись на развитие и популяризацию современного искусства России.