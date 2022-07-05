Россиянам объяснили рост курса доллара и евро

Совещания в правительстве России по достижению сбалансированного курса рубля стали причиной резкого роста курса американского доллара и евро. Об этом RT сообщил аналитик Bitzlato Алексей Михайлов.

По его словам, на этих совещаниях обсудят реальные шаги по достижению сбалансированного курса российской валюты.

«Правительству необходимо принять решения относительно и валютных интервенций на внутреннем рынке и бюджетного правила. Эти инициативы приведут к росту курса иностранных валют, а сегодняшнее повышение доллара — результат ожидания этих мер», — добавил Михайлов.

До конца недели следует ожидать курса доллара в районе 60 рублей либо роста до 65 рублей, считает аналитик.

Днем 5 июля курс доллара на Московской бирже вырос до 60 рублей впервые с 8 июня, сообщал RT.