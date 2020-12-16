Аналитики предсказали снижение ставок по кредитам

Ставки по кредитам в ближайшие месяцы могут снизиться по мере выхода страны из пандемии, а также из-за падающей доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщили экономисты.

ЦБ на заседании 18 декабря оставит ключевую ставку неизменной (4,25%), считают аналитики, опрошенные РБК. Решение по ставке будет приниматься в условиях укрепления рубля и ускорения инфляции, в особенности, продуктовой, отметило издание. С начала пандемии ЦБ уже трижды снижал ставку — на 0,25 процентного пункта, 0,5 п. п. и 1 п. п.

В начале ноября курс национальной валюты падал до 80,9 рубля за доллар и до 94 рублей за евро. К середине декабря рубль укрепился до 72,9 рубля за доллар, евро — до 88,56 рубля.

По мнению собеседника «Известий» Вячеслава Путиловского из рейтингового агентства «Эксперт РА», в начале 2021 года регулятор может уменьшить ключевую ставку еще на 0,25 п. п. — до 4%.

Одновременно на фоне укрепления рубля российские гособлигации ОФЗ вновь начинают интересовать иностранных инвесторов. До конца года доходность ОФЗ может снизиться с текущих 5,25% до 5% или ниже, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Это может удешевить кредиты для крупных корпоративных клиентов и людей, оформляющих обычную негосударственную ипотеку, заявил газете экономист.

В свою очередь, ведущий аналитик группы «Финансовые институты» рейтингового агентства S&P Global Ratings Дмитрий Назаров считает, что ставки по кредитам могут продолжить снижаться в ближайшие три-шесть месяцев.