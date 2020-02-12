Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ
43 криптобиокабины (КБК) установят во второй половине 2020 года, сейчас устройства тестируют. Об этом рассказал заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаил Анисимов.
В криптобиокабинах установлено программное обеспечение, в том числе и средства защиты информации. Любой человек сможет самостоятельно сдать биометрические данные, а КБК активирует изготовленный заграничный паспорт на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя.
Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности работы МФЦ. Жители региона могут получить все услуги по принципу «одного окна». В 2019 году в многофункциональные центры обратились 22,8 миллиона раз. В области работают 123 офиса МФЦ и еще 148 небольших центров на два-три окна.
В Подмосковье все услуги переводят в «цифру». Это удобно для жителей и позволяет быстрей получить результат.
Михаил Анисимов отметил, что в регионе создают концепцию «МФЦ 2.0». Основная цель — защита интересов заявителей. Уже сейчас на базе многофункциональных центров профильные ведомства проводят дистанционные консультации. К пилотному проекту уже подключились Мособлимущество, Минпотребрынка, Мособлархитектура, ФСС и Роспотребнадзор.
Проект «МФЦ 2.0» заработал в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Одинцове и Орехово-Зуеве.
Также в Подмосковье действует центр клиентского сопровождения граждан и бизнеса при получении услуг в электронном виде. За прошлый год консультацию по работе с порталами госуслуг получили 650 тысяч человек.