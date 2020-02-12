Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ

В подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) появятся криптобиокабины. Они позволят жителям самостоятельно сдать биометрические данные.

43 криптобиокабины (КБК) установят во второй половине 2020 года, сейчас устройства тестируют. Об этом рассказал заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаил Анисимов.

В криптобиокабинах установлено программное обеспечение, в том числе и средства защиты информации. Любой человек сможет самостоятельно сдать биометрические данные, а КБК активирует изготовленный заграничный паспорт на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя.

Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности работы МФЦ. Жители региона могут получить все услуги по принципу «одного окна». В 2019 году в многофункциональные центры обратились 22,8 миллиона раз. В области работают 123 офиса МФЦ и еще 148 небольших центров на два-три окна.

В Подмосковье все услуги переводят в «цифру». Это удобно для жителей и позволяет быстрей получить результат.

Михаил Анисимов отметил, что в регионе создают концепцию «МФЦ 2.0». Основная цель — защита интересов заявителей. Уже сейчас на базе многофункциональных центров профильные ведомства проводят дистанционные консультации. К пилотному проекту уже подключились Мособлимущество, Минпотребрынка, Мособлархитектура, ФСС и Роспотребнадзор.

Проект «МФЦ 2.0» заработал в Балашихе, Долгопрудном, Мытищах, Одинцове и Орехово-Зуеве.

Также в Подмосковье действует центр клиентского сопровождения граждан и бизнеса при получении услуг в электронном виде. За прошлый год консультацию по работе с порталами госуслуг получили 650 тысяч человек.