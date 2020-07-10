60% россиян ждут ухудшения своего финансового положения

Более половины граждан России пессимистично настроены в отношении своего благосостояния в этом году. 36% ждут, что их финансовое состояние немного снизится, а 27% ожидают существенных ухудшений.

Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного экспертами РАНХиГС, пишет газета «Известия». В нем участвовали около 2,1 тысяч человек, проживающих в региональных центрах и городах и имеющих высшее образование и работу.

Согласно данным, 63% ожидают ухудшения своего благосостояния. 25% респондентов ответили, что не ожидают каких-либо изменений в своих доходах, а 6% россиян заявили об улучшении материального достатка.

По словам ведущего финансового эксперта школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Киры Лист, снижение финансового положения граждан — ожидаемый результат. Она отметила, что за период эпидемии факторы, влияющие на достаток изменились не в пользу россиян. В частности, значительно выросла безработица, которая сопровождается ощутимым падением оплаты труда.

Вместе с тем в Минтруде отметили, что правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы. Компаниям выдали субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а выплаты повышенного пособия по безработице продлили до августа.