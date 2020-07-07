Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август. Также в последний месяц лета получить повышенное пособие смогут граждане, потерявшие работу с 1 марта. Однако минимальная величина выплаты, согласно документу, составит 1,5 тысячи рублей.

«При этом минимальная величина пособия по безработице в мае–августе устанавливается в размере 4500 тысячи рублей», — говорится в документе.

Получить пособие могут граждане, уволенные с 1 марта 2020 года. Им будут выплачивать пособие до августа включительно в размере 12 130 рублей. Это не касается тех, кто лишился работы из-за нарушения трудовой дисциплины.

Минимальную выплату безработным увеличили в начале июня. Кроме этого, правительство расширило список семей, которые могут рассчитывать на помощь государства. В плюс к пособию по безработице людям с детьми выплатят по три тысячи на каждого ребенка.