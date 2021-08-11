Госдума предложила увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. Законопроект, который планируют внести в нижнюю палату 11 августа, оказался в распоряжении «Известий».

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В случае, если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2022 года. Депутат уверен, что минимальная оплата труда в России сильно занижена, поскольку прожить россиянину на такую сумму в месяц крайне сложно.

В пояснительной записке указано, что законопроект подготовлен с главной целью: вывести из нищеты тех россиян, которые сейчас наиболее уязвимы материально. Там также говорится, что во многих странах размер МРОТ составляет 40–60% от уровня среднего дохода граждан.

В Минтруде «Известиям» рассказали о том, что готовится альтернативный законопроект. Согласно ему, МРОТ в 2022 году должен быть значительно меньше 13,6 тысячи рублей. Этот проект уже получил одобрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.