Трехсторонняя комиссия поддержала проект повышения МРОТ

Проект о повышении минимального размера оплаты труда на 6,4% в 2022 году получил поддержку российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При его принятии ежемесячный размер МРОТ с 2022 года составит 13 617 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Рассмотренный на онлайн-заседании проект предусматривает введение поправок в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Принятие документа повысит МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%. В реальном выражении размер выплат составит 13 617 рублей в месяц.

С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда рассчитывается из величины медианной зарплаты. Это средняя величина заработка всех россиян.

Участники заседания также поддержали продление регистрации в качестве безработных для тех, кто находится в поиске нового места службы. Они смогут получать специальные социальные пособия по безработице и направления на переобучение или дополнительное образование. Такую норму продлили до конца 2021 года.

По данным Министерства труда и социальной защиты, увеличение минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей приведет к повышению зарплат 4,7 миллиона россиян.