17% российских компаний высказалась за сохранение удаленки

Из тысячи представителей российских компаний 17% высказались за сохранение удаленного режима труда и после отмены ограничительных мер, принятых из-за распространения COVID-19. Они не хотят вкладывать деньги в оборудование офисов и обеспечивать сотрудников масками.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, о том, что не планирует обеспечивать работников дополнительными мерами защиты, сообщил 31% опрошенных представителей компаний. Чаще убирать и дезинфицировать помещения будут в 42% компаний. Треть фирм планирует измерять работникам температуру, и обяжет их носить маски и перчатки. Чуть больше, 31% компаний, возможно, обеспечат сотрудников санитайзерами.

Запланировало переоборудовать офис в пространство с перегородками только 8% российских компаний. Каждая двадцатая фирма будет действовать в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Вернуться к обычному рабочему режиму к середине лета намерены 34% компаний страны. Осенью намерены полностью восстановить процесс 19%, к концу лета — 18%, к концу мая — 16%. К концу года хотят вернуться к штатному режиму работы 14% опрошенных предпринимателей.

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что ведомство готовит законодательные инициативы, которые урегулируют гибкие формы занятости. В частности, удаленную форму работы.