Счетная палата озвучила проблемы и риски по нацпроекту «Наука»

По данным Счетной палаты (СП) России, в 2019 году проблемной зоной бюджета в сфере науки и высшего образования стало исполнение федеральной адресной инвестиционной программы. Было освоено всего 25,5% выделенных средств.

В отчете ведомства сказано, что проверка затронула бюджет Минобрнауки, Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В СП также отметили высокую кассовую реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» — 98,5%. Ведомство констатировало положительные итоги реализации нацпроекта «Наука».

«Например, определены пять пилотных НОЦ, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса „мегасайенс“», — сказано в отчете СП.

К числу рисков по нацпроекту СП отнесла недостаточный объем финансирования и заметный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. Было отмечено отставание России по уровню заработной платы, что создает дополнительный стимул для «утечки мозгов» за границу.

Аудиторы СП также отметили нарушения в части управления федеральной собственностью и в сфере закупок.

Ранее СП по результатам проверки Пенсионного фонда России сообщила о нарушениях в системе учета, из-за чего многие пенсионеры недополучили выплаты.