Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Свыше трети российских компаний по итогам марта-мая 2020 года потеряли 1,65 триллиона рублей. Это максимальный размер убытка, зафиксированный за последние 16 лет.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование, проведенное международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Аналитическая служба назвала понесенный российским бизнесом ущерб катастрофическим. По данным экспертов совокупная прибыль в марте–мае 2020 года (без учета малого бизнеса) в годовом исчислении сократилась на 67%. До сих пор худшим показателем года считался результат 2017 года с падением прибыли на 28%.

Более трети компаний понесли убыток в 1,65 триллиона рублей, оставшиеся получили прибыль в 3,05 триллиона рублей. Март оказался самым провальным, совокупный убыток показал 277 миллиардов рублей.

По данным аналитиков FinExpertiza, в 16 регионах России бизнес получил исключительно чистый убыток.

В первую тройку лидеров по объему потерь вошли Москва (-85 миллиардов рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-51,2 миллиардов рублей) и Республика Коми (-19 миллиардов рублей).

В 27 из 85 регионов страны бизнес сумел увеличить прибыль. Наибольший рост отмечен в Республике Алтай (+ 574%), затем Белгородская область (+237%) и Мордовия (+108%).

Аналитики считают, что российские экономика и бизнес будут преодолевать последствия коронавирусного кризиса еще долго. Может затянуться, и наверняка будет неоднородным, перезапуск крупнейших экономик мира.

«Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным», — заявила РБК президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Несколькими днями ранее власти Подмосковья расширили список предпринимателей, которые получат отсрочку за аренду областного имущества, а также земли неразграниченной собственности.