Больше бизнесменов получат отсрочку за аренду имущества в Подмосковье

Отсрочка будет действует с 1 марта по 1 октября этого года. Погасить ее можно равными частями в течении двух лет, начиная с 2021 года.

«Новое постановление расширяет ранее утвержденный перечень видов деятельности, в отношении которых предоставляется мера поддержки арендаторам имущества областной собственности и земельных участков неразграниченной собственности», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В частности, она пояснила, что теперь в список вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые попадают по основному или дополнительному виду деятельности в пострадавшие отрасли, определенные правительством России и руководством Московской области.

Министр добавила, что воспользоваться отсрочкой могут представители бизнеса, которые используют имущество по целевому назначению именно в пострадавших отраслях экономики.

Эту меру власти рекомендовали использовать руководителям муниципальных образований Подмосковья и предлагать бизнесменам такую же отсрочку за аренду муниципального имущества.