Россиянам рассказали о новом порядке выплаты детских пособий

Россияне смогут получить ежемесячные выплаты на ребенка семьям с низким доходом только на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет, к которому карта не привязана. Такой порядок выплаты пособий вступит в силу с 1 октября.

Как отметило «РИА Новости», перемены коснутся только тех, кто ранее получал выплаты на карты других платежных систем. Для остальных россиян все останется так же, как и было.

В Минтруде поясняли, что карта «Мир» обязательная для получения пособий для беременных, по уходу за ребенком, ежемесячных детских выплат, пособий для неполных семей, пособий по безработице и для всех выплат, которые производит ПФР. Это не касается единовременных выплат на школьников — их могут перечислить на карту любой платежной системы.

Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году на материнский капитал могут рассчитывать более 1,3 миллиона российских семей. В некоторых случаях рассчитывать на эти средства могут и мужчины, которые сами воспитывают детей. Инициативу платить тем, кто воспользовался услугами суррогатных матерей, категорически отвергают в РПЦ. Там заявляют, что лучше эти деньги потратить на лечение бесплодия.