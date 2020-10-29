Знакомая рассказала об облившемся бензином в офисе «Яндекс.Такси» мужчине

Задержанный в офисе «Яндекс. Такси» мужчина, который облился бензином и угрожал себя поджечь, раньше не жаловался на жизнь. Об этом «360» рассказала его знакомая.

«Последнее время не общались. Не на связи с ним достаточно давно. Знаю, что работал в такси». Не жаловался на жизнь», — заявила женщина.

Работавший раньше на «Яндекс. Такси» Михаил Нефедов пришел в офис компании и облился горючее жидкостью и грозился поджечь себя. Он потребовал встречи с руководством. По его словам, сначала ему перестали платить зарплату, а потом и вовсе отключили от сервиса. Об этом написал Telegram-канал «112».

Мужчину задержали полицейские. Нефедов не нанес себе травмы, его доставили в отдел полиции. Туда вызвали специализированную бригаду врачей. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.