Облившегося бензином в офисе «Яндекс.Такси» мужчину задержали

Мужчина облился бензином в московском офисе «Яндекс.Такси» и потребовал встречи с генеральным директором компании. В итоге его задержали сотрудники полиции.

«Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь офисе одной из организаций в Огородном проезде», — сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По словам пресс-службы, полицейские не дали мужчине нанести себе травмы и доставили в отдел. Задержанному вызвали специализированную бригаду медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Утром 29 октября неизвестный ворвался в столичный офис компании и облился бензином. Мужчина стал угрожать самосожжением и требовать устроить ему встречу с генеральным директором «Яндекс.Такси».

«В офисе „Яндекс.Такси“ в Огородном проезде водитель такси облил себя бензином себя и обещает поджечь», — привело РИА «Новости» слова представителя экстренных служб Москвы.

К зданию офиса приехали полицейские, медики скорой помощи и пожарные. Все обстоятельства и мотивы мужчины выясняются.