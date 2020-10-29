Облившегося бензином в офисе «Яндекс.Такси» мужчину задержали
«Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь офисе одной из организаций в Огородном проезде», — сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По словам пресс-службы, полицейские не дали мужчине нанести себе травмы и доставили в отдел. Задержанному вызвали специализированную бригаду медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Утром 29 октября неизвестный ворвался в столичный офис компании и облился бензином. Мужчина стал угрожать самосожжением и требовать устроить ему встречу с генеральным директором «Яндекс.Такси».
«В офисе „Яндекс.Такси“ в Огородном проезде водитель такси облил себя бензином себя и обещает поджечь», — привело РИА «Новости» слова представителя экстренных служб Москвы.
К зданию офиса приехали полицейские, медики скорой помощи и пожарные. Все обстоятельства и мотивы мужчины выясняются.