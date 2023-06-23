Криминал 23 июня 2023, 12:51 Злоумышленники попытались поджечь железнодорожное оборудование на северо-востоке Москвы МЖД: злоумышленники попытались поджечь оборудование на перегоне Ростокино — Владыкино РИА «Новости»

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Злоумышленники попытались поджечь железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино — Владыкино, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Охранники обнаружили ночью на перегоне посторонних лиц и вызвали полицию. Пожар ликвидировали силами пожарного поезда.

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В пресс-службе добавили, что на движение поездов происшествие не повлияло. Поджигателям грозит уголовная ответственность.

По информации Telegram-канала Baza, злоумышленники проложили к трансформаторам в 700 метрах от платформы «Владыкино» деревянные бруски, обмотанные тканью, и подожгли.

Ранее релейные шкафы подожгли на Варшавском шоссе в Москве.