    25 декабря 2019, 11:36

    Журналисты рассказали о жизни экс-полковника МВД Захарченко в колонии

    Ольга Ситникова

    Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко осудили на 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь он находится в ИК № 5 в Мордовии. Об этом сообщил LIFE.

    Автор отметил, что видеонаблюдение в секции усилили, когда прибыл Захарченко. Пришлось даже поставить дополнительное оборудование. Вообще ее большинство составляют старики.

    Журналист уточнил, что в этом же здании располагается тюремная библиотека, но неизвестно, посещает ли ее Захарченко. Помыться можно два раза в неделю.

    Бывшему полковнику выдали нагрудную табличку с красными рамками, которые предупреждают о склонности заключенного к побегам и нападениям. Так он получает более пристальное наблюдение.

    Адвокаты осужденного убеждены, что таким образом недоброжелатели хотят надавить на экс-полковника.

    Источник LIFE отметил, что в системе ФСИН отряд Захарченко негласно принимают за неработающий. Его заключенным практически невозможно трудоустроиться.

    Ранее инсайдер рассказал, как в мордовской колонии осваивается экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Его осудили за получение взятки и препятствование правосудию.