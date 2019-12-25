Журналисты рассказали о жизни экс-полковника МВД Захарченко в колонии

Автор отметил, что видеонаблюдение в секции усилили, когда прибыл Захарченко. Пришлось даже поставить дополнительное оборудование. Вообще ее большинство составляют старики.

Журналист уточнил, что в этом же здании располагается тюремная библиотека, но неизвестно, посещает ли ее Захарченко. Помыться можно два раза в неделю.

Бывшему полковнику выдали нагрудную табличку с красными рамками, которые предупреждают о склонности заключенного к побегам и нападениям. Так он получает более пристальное наблюдение.

Адвокаты осужденного убеждены, что таким образом недоброжелатели хотят надавить на экс-полковника.

Источник LIFE отметил, что в системе ФСИН отряд Захарченко негласно принимают за неработающий. Его заключенным практически невозможно трудоустроиться.

Ранее инсайдер рассказал, как в мордовской колонии осваивается экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Его осудили за получение взятки и препятствование правосудию.