СМИ: стало известно, как Захарченко осваивается в мордовской колонии

ФСИН опровергла содержание Захарченко с ВИЧ-инфицированными Подробнее

По словам источника, Захарченко проводит много времени в кабинете заключенного, который заведует отрядом. С другими осужденными экс-полковник не конфликтует, ходит в столовую, но не ест. По данным издания, Захарченко определили в «нерабочий отряд», где числятся люди, испытывающие проблемы со здоровьем, а также пожилые люди и инвалиды. Отмечается, что недавно бывший правоохранитель поинтересовался, когда он сможет сделать другую прическу. Его обрили, когда он находился в карантине.