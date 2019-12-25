Журналисты рассказали о суде над начальником управления таможни и его заместителем

Александр Кизлык является генерал-лейтенантом и начальником управления ФТС, Алексей Серебро — его заместителем. Следователи считают, что обвиняемые принимали меры, чтобы снизить наказание нарушителя. Злоумышленник провозил контрабанду. Кизлык также поспособствовал отмене уголовного дела против жены российского посла в Кении Дмитрия Максимычева. Ее обвинили в провозе большой суммы без декларирования.

У подсудимых изъяли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, слитки золота и брендовые часы. Следователь Артур Фазлиев пояснил, что изъятое обнаружили в квартире Кизлыка.

Серебро по собственному желанию не давал показания.

В дело включили трех других участников: Мишина, Черкашина и Шурыгина. Сотрудники СК предполагают, что они работают во Внуковской и Домодедовской таможнях. Позже рассмотрят вопрос об их аресте.

Адвокаты Кизлыка и Серебро просили для подсудимых домашний арест. На это обвиняемые имеют основания. У генерал-лейтенанта — хронические заболевания, у его заместителя — семилетний ребенок. Оба вину признать отказались. Защитники отказались от комментариев дела.

Ранее Бассанный суд принял решение заключить обвиняемых под стражу до 22 февраля 2020 года.