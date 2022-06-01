«Живу для своих детей». Избившая ребенка мать объяснилась

Жительница Минусинска, избивавшая ребенка под запись, рассказала «360», что делала это в состоянии аффекта после ухода мужа к любовнице. Она заявила, что супруг со своей новой подругой издевались над ней, а видео распространила «эта женщина» в своих корыстных целях.

«Я не хотела никому мстить, я находилась месяц в истерическом состоянии, потому что эта женщина и мой муж издевались надо мной. Я находилась одна со своими детьми», — рассказала изданию Светлана.

Она заверила, что видео распространила любовница ее супруга через своих знакомых, предварительно украв его с телефона отца ребенка. По словам матери, новая подруга пытается споить мужчину, чтобы удержать рядом с собой.

«Я очень люблю своих детей. Это сделано не от того, что я их не люблю, это сделано в состоянии аффекта. Просто у меня было истерическое состояние. Я очень сожалею о том, что я сделала. Я живу для своих детей», — заявила женщина.

Соперницу Светлана обвиняет в том, что та пытается сломать жизнь ей и ее детям. Женщина заявила, что ради ее мужа разлучница разбила и свою семью, ушла от мужа с четырьмя детьми.

«Просто у меня нервный срыв был, я очень сожалею, что я это сделала. Нет никакой агрессии, неправильного воспитания, просто нужно разобраться с этой женщиной», — считает Светлана.

Видео с избиением ребенка появилось в Сети. На кадрах видно, как мать бьет ребенка, пока тот не начинает плакать. По данному факту возбуждено уголовное дело.