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    31 мая 2022, 19:18

    Жительница Минусинска снимала на видео свои побои ребенка-инвалида. Ее проверит прокуратура

    Жительница Минусинка избивала ребенка-инвалида и отправляла видео бывшему мужу

    Анна Усачева, Иван Степанов

    Женщина избивала своего ребенка-инвалида. Жестокое обращение с полуторагодовалым мальчиком она снимала на видео и отправляла бывшему мужу. Кадры побоев попали в распоряжение «360».

    На них видно, что женщина неоднократно и сильно хлопает ребенка, после чего тот заливается плачем. При нанесении ударов она использовала нецензурную лексику. Против женщины завели уголовное дело по факту жестокого отношения с ребенком.

    «По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — сообщил прокурор межрайонной прокуратуры Минусинска Павел Павлов.

    Сотрудники местной прокуратуры выяснили, что у жительницы Минусинска двое малолетних детей. На кадрах видно ее жестокое обращение с ребенком-инвалидом. У нее заболевание сердца.

    Женщина отправляла кадры избиения ребенка своему бывшему мужу. После развода у супругов сложились «неприязненные отношения».