Жительница Минусинска снимала на видео свои побои ребенка-инвалида. Ее проверит прокуратура

Женщина избивала своего ребенка-инвалида. Жестокое обращение с полуторагодовалым мальчиком она снимала на видео и отправляла бывшему мужу. Кадры побоев попали в распоряжение «360».

На них видно, что женщина неоднократно и сильно хлопает ребенка, после чего тот заливается плачем. При нанесении ударов она использовала нецензурную лексику. Против женщины завели уголовное дело по факту жестокого отношения с ребенком.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — сообщил прокурор межрайонной прокуратуры Минусинска Павел Павлов.

Сотрудники местной прокуратуры выяснили, что у жительницы Минусинска двое малолетних детей. На кадрах видно ее жестокое обращение с ребенком-инвалидом. У нее заболевание сердца.

Женщина отправляла кадры избиения ребенка своему бывшему мужу. После развода у супругов сложились «неприязненные отношения».