    28 января 2020, 16:36

    Жительницу Соликамска с обожженным лицом переведут в пермскую больницу

    Ирина Нагайникова

    Женщина, бывший муж которой поджег ее прямо на работе, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Скорее всего, сегодня ее перевезут в больницу Перми, сообщило издание «Подъем».

    Информацию о готовящемся переводе пациентки дали в краевой больнице им. Академика Вагнера.

    Как сообщило ИА Nation News, пострадавшая получила ожоги 35% поверхности тела. Медики сообщили, что, скорее всего, ее перевезут в Пермь.

    Следственное управление СКР по Пермскому краю обещало дать комментарии по делу позднее.

    Напомним, накануне вечером в Соликамске мужчина напал на женщину-продавца и поджег ее.