Жительницу Соликамска с обожженным лицом переведут в пермскую больницу

Информацию о готовящемся переводе пациентки дали в краевой больнице им. Академика Вагнера.

Как сообщило ИА Nation News, пострадавшая получила ожоги 35% поверхности тела. Медики сообщили, что, скорее всего, ее перевезут в Пермь.

Следственное управление СКР по Пермскому краю обещало дать комментарии по делу позднее.

Напомним, накануне вечером в Соликамске мужчина напал на женщину-продавца и поджег ее.