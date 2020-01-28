Жительницу Соликамска с обожженным лицом переведут в пермскую больницу
Женщина, бывший муж которой поджег ее прямо на работе, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Скорее всего, сегодня ее перевезут в больницу Перми, сообщило издание «Подъем».
Информацию о готовящемся переводе пациентки дали в краевой больнице им. Академика Вагнера.
Как сообщило ИА Nation News, пострадавшая получила ожоги 35% поверхности тела. Медики сообщили, что, скорее всего, ее перевезут в Пермь.
Следственное управление СКР по Пермскому краю обещало дать комментарии по делу позднее.
Напомним, накануне вечером в Соликамске мужчина напал на женщину-продавца и поджег ее.