Пермяк поджег бывшую жену прямо на работе. Видео

Мужчина поджег бывшую жену в торговом центре Соликамска. Женщина попала в больницу с ожогами до 30% тела. Следственный комитет уже подключился к расследованию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный зашел в один из магазинов в торговом центре на Юбилейном проспекте. Мужчина подошел к прилавку, достал баллончик и обрызгал из него женщину-продавца.

Та выбежала в зал, однако нападавший схватил ее за волосы и затолкал в подсобку. После этого мужчина поджег свою жертву.

Пострадавшая, по информации Telegram-канала «Подъем», попала в больницу с обширными ожогами. Раньше она была замужем за нападавшим.

В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что материалы по делу передали в Следственный комитет.

В Пензе мужчина решил из-за спора сжечь своего знакомого. Сначала ударил его по голове кирпичом, а потом облил жидкостью для розжига и поджег.