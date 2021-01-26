Жительницу поселка Правдинский заподозрили в изнасиловании подруги фаллоимитатором

В поселке Правдинский Пушкинского городского округа Подмосковья местную жительницу заподозрили в изнасиловании подруги с помощью фаллоимитатора. Ее уже задержали и отправили под домашний арест.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Задержанной девушке 26 лет. Преступление было совершенно в четверг, а уже в субботу суд назначил ей меру пресечения. В каком состоянии находится пострадавшая — неизвестно. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

В середине января три подростка изнасиловали 12-летнюю школьницу под Воронежем. Об этом написали СМИ со ссылкой на местных жителей. По их данным, 16-летние мальчики были «неславянской внешности». Преступление было совершено в поселке Воля Новоусманского района. Знакомые с ситуацией жители отметили, что девочка после случившегося находилась в больнице, а ее родные — под охраной полиции. Тем не менее в областном управления Следственного комитета комментировать информацию отказались.