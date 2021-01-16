СМИ: трое подростков изнасиловали 12-летнюю школьницу под Воронежем

Авторы сообщений заявили, что преступление было совершено несколько дней назад в поселке Воля Новоусманского района.

«Девочка в больнице. Ее родные под охраной полиции», — рассказал один из читателей.

В пресс-службе областного управления Следственного комитета отказались комментировать информацию об инциденте. В администрации Новоусманского района заявили изданию, что обстановка в поселке спокойная. Сайту «Вести Воронеж» в администрации сообщили, что о подробностях случившегося им ничего не известно.

Под Новый год стало известно об изнасиловании 14-летней школьницы в Челябинской области. Девочка возвращалась домой с прогулки, когда на нее напал педофил. По словам матери пострадавшей, все произошло в 20 метрах от дома. С ребенком работают психологи.