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    16 января 2021, 21:29

    СМИ: трое подростков изнасиловали 12-летнюю школьницу под Воронежем

    Кирилл Фролов

    В 30 километрах от Воронежа трое 16-летних подростков «неславянской внешности» изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом написало издание «Мое! Online» со ссылкой на сообщения, поступившие от жителей.
    СМИ: трое подростков изнасиловали 12-летнюю школьницу под Воронежем

    Авторы сообщений заявили, что преступление было совершено несколько дней назад в поселке Воля Новоусманского района.

    «Девочка в больнице. Ее родные под охраной полиции», — рассказал один из читателей.

    В пресс-службе областного управления Следственного комитета отказались комментировать информацию об инциденте. В администрации Новоусманского района заявили изданию, что обстановка в поселке спокойная. Сайту «Вести Воронеж» в администрации сообщили, что о подробностях случившегося им ничего не известно.

    Под Новый год стало известно об изнасиловании 14-летней школьницы в Челябинской области. Девочка возвращалась домой с прогулки, когда на нее напал педофил. По словам матери пострадавшей, все произошло в 20 метрах от дома. С ребенком работают психологи.