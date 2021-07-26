Жительницу Нижнего Новгорода обвинили в убийстве сожителя. До этого она убила двух своих мужчин

Жительницу Нижнего Новгорода обвинили в убийстве сожителя. До этого ее судили за убийство двух других сожителей. Также выяснилось, что все преступления она совершила в одной квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«По версии следствия, 22 июля 2021 года утром в квартире дома по улице Витебской Канавинского района нетрезвая обвиняемая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Источник фото: сайт Следственного комитета по региону

В ведомстве отметили, что вину женщина признала, ее заключили под стражу. Накануне пара отмечала день рождения погибшего. Мотивом преступления послужила ссора на почве ревности. Как оказалось, мужчина приревновал сожительницу к соседу. Тогда женщина, полагает следствие, пошла на убийство.

Следователи установили, что обвиняемая до этого убила двух своих сожителей. Все преступления были совершены в той же квартире.

В начале июля жительница в Саратовской области убила своего мужа из-за того, что тот плохо относился к пасынку.