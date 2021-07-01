01 июля 2021, 16:31
Женщина в Саратовской области убила мужа из-за плохого отношения к пасынку
Жительница в Саратовской области убила своего мужа из-за того, что тот плохо относился к пасынку. Об этом сообщило РИА ФАН.
Уточняется, что перед преступление супруги вместе выпивали. У мужа возникла ссора с сыном жены. Известно, что у них и до этого были не очень хорошие отношения.
В результате женщина взял нож и ударила супруга в спину. Он скончался.
«Подозреваемая уже дала признательные показания и раскаялась в содеянном. <...> Учитывая отсутствие судимостей и чистосердечное признание, думаю, наказание будет сравнительно мягким», — рассказал юрист Валерий Трофимов.