Жительницу Мытищ заподозрили в истязаниях сына. На нее пожаловался муж

Мужчина из подмосковных Мытищ подал заявление в полицию на свою жену. Он рассказал, что она систематически избивает их ребенка. В итоге на женщину завели уголовное дело.

Пара переехала в Подмосковье из Перми вместе с четырехлетним сыном. В середине июня мужчина обратился за помощью к полицейским из-за поведения своей жены, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что начиная с 2018 года женщина систематически избивала ребенка. В итоге мальчик физически и психологически страдал.

Ребенок рос в полной семье, но в детский сад его не водили. После проведения проверки сотрудники полиции завели уголовное дело об истязаниях. Мать мальчика задержали для дальнейшего расследования. Все обстоятельства пока продолжают выяснять.