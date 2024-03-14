Криминал 14 марта 2024, 07:56 Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в сотрудничестве с Украиной ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

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В Мариуполе задержали женщину по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — указали в ведомстве.

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Пресс-служба предоставила кадры, на которых запечатлено задержание жительницы Мариуполя. Судя по видео, силовики спокойно подошли к женщине, после чего та села в машину.

Также ведомство показало скриншоты общения подозреваемой в мессенджере с представителями украинских спецслужб. В переписке женщину попросили узнать расположение блокпостов и проверить, летают ли в конкретном районе беспилотники. За это спецслужбы Украины обещали ей вознаграждение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Накануне ведомство сообщило о задержании жителя Мариуполя. Его также подозревают в шпионаже.