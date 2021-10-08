Жительницу Курской области, которая сожгла сына заживо, посадили на 15 лет

В Курской области вынесли приговор женщине, которая заживо сожгла своего восьмилетнего сына. Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима.

Приговор вынес Железногорский городской суд, сообщили «Курские известия». Женщину признали виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением с ними. Ее также лишили родительских прав на 12-летнюю дочь.

Адвокат намерен обжаловать приговор. Не исключено, что оспорят его и в прокуратуре.

В марте 2021 года сын жительницы Железногорска рассказал отчиму об измене матери с соседом. Когда женщина узнала, что ребенок «сдал» ее мужу, она вывела мальчика во двор, облила бензином и подожгла.

Ребенок получил более 50% ожогов тела. Медики не сумели его спасти: мальчик умер в реанимаобиле по дороге в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода.