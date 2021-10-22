Жительницу Брянска приговорили к заключению за незаконную организацию азартных игр

Жительницу Брянска приговорили к заключению в колонии на три года, а также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщили Nation News.

Подпольное казино действовало с октября 2014 года по май 2019 года. Оно располагалось в офисных помещениях. Осужденная занималась сбором ставок от участников. После деньги она отправляла на виртуальные счета. За все время выручка от нелегальных азартных игр составила 63 миллиарда рублей.

Другим сообщникам удалось скрыться. Несмотря на это, им заочно предъявили обвинения и вынесли приговор. На данный момент злоумышленники объявлены в международный розыск. В пользу государства арестовали недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Ранее полиция задержала двоих подозреваемых в краже более 20 крышек канализационных люков в Пензе. Злоумышленники признали вину.