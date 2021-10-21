Двое пензенцев задержаны по подозрению в краже канализационных люков

Полиция задержала двоих подозреваемых в краже более 20 крышек канализационных люков в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

О пропаже люков в полицию заявили в теплоснабжающей организации. Двое задержанных признали вину. Часть люков была обнаружена у одного из них в машине, остальные они, предположительно, сдали в пункт приема металлолома.