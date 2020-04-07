Жительница Забайкалья устроила пожар в доме. В огне погиб один из ее двух детей

В Забайкалье женщина сожгла дом после ссоры с мужем. В огне заживо сгорел ее четырехлетний сын, а маленькую дочь едва успели вытащить соседи. Поджигательнице придется провести в колонии больше 20 лет.

К 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района приговорил Забайкальский краевой суд. Ее обвинили в убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества, уточнили в пресс-службе суда.

Следствие выяснило, что женщина, будучи пьяной, облила мебель и полы в доме горючей жидкостью, подожгла ее и ушла. Находившихся в жилом помещении своих детей — мальчика четырех лет и полуторагодовалую девочку — мать оставила одних. Старший ребенок погиб.

«Причиной такого поступка со стороны злоумышленницы стала ссора с мужем», — заключили в суде.

В колонию общего режима женщину отправят после того, как приговор вступит в законную силу.

Пожар в жилом доме в Ростовской области, который произошел накануне, унес жизни двоих детей. Пламя сумели потушить спустя полчаса после начала возгорания. На соседние постройки оно не перекинулось. Причину случившегося выяснит СК.