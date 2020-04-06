Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске. Причину установит СК

Пожар в частном доме в Батайске Ростовской области унес жизни двоих детей. Причины возгорания пока не установлены.

Все случилось утром 6 апреля — примерно в 08:00. Ситуация осложнялась плотностью застройки в этом районе — огонь мог легко перекинуться на другие здания. По информации МЧС, в тушении участвовали 22 пожарных и шесть единиц спецтехники. Пожар распространился на 40 квадратных метров — его удалось полностью потушить через полчаса. Пожарные смогли не дать пламени перекинуться на соседние постройки.

Причины ЧП пока не известны. Об этом рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

В частном домовладении в городе Батайске произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела двух детей — 2014 и 2015 годов рождения без признаков жизни Галина Гагалаева.

Гагалаева отметила, что следователи проводят проверку, чтобы установить причины пожара и гибели малышей. Чтобы понять, умерли они в результате возгорания или по другим причинам, правоохранители проведут судебно-медицинские экспертизы.

Ранее kp.ru сообщила, что погибли два мальчика — пяти и семи лет. Еще четверых человек удалось спасти. По данным издания, это мать и бабушка погибших мальчиков, а также еще двое детей — 13 и восьми лет.